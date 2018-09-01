В Волгограде в школы пошли почти 100 тысяч детей





Сегодня во всех общеобразовательных учреждениях Волгограда проходят торжественные линейки, посвященные Дню знаний. За школьные парты 1 сентября сядут свыше 97 тысяч юных горожан, в том числе более 10 тысяч первоклассников, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Новый учебный год начался в 358 образовательных учреждениях областного центра, включая 135 школ, гимназий и лицеев, а также более 200 детских садиков. Общее количество учащихся 1 – 11 классов составило 97 014 человек. В том числе уроки знаний пройдут в 397 первых классах. Впервые переступили порог школ и стали первоклассниками 10 333 ребят. Добавим, что сегодня впервые торжественные линейки пройдут в двух новых образовательных учреждениях – школе №55 «Долина знаний» в жилом комплексе «Родниковая Долина» на 1000 мест и детском саду №3 в ЖК «Санаторный» на 260 мест.

Всего в Волгоградской области сегодня школьный звонок прозвенит для более чем 255 тысяч учеников, для 27 тысяч из них — впервые. Всего в регионе откроется более 1,5 тысяч учреждений образования.







