Нарушая традиции: "Ротор" разошелся ничьей с "Химками" - 1:1

Спорт 31.08.2018 20:55
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31.08.2018 20:55
Ничьей закончилась выездная встреча "Ротора" с подмосковными "Химками". игра 9 тура ФНЛ-Олимп Первенства России по футболу прошла на стадионе "Химки Арена". На матч пришли около 1700 болельщиков.
Первый тайм команды отыграли абсолютно на равных, как по голам, так и по владению мячом и желтым карточкам. На 19 минуте счет открыли волгоградцы, пробивая пенальти, мяч в ворота "Химок" забил нападающий Александр Коротаев. На 35 минуте форвард хозяев его сравнял.
На 40 минуте "Ротор" создал опаснейший момент у ворот "Химок", но через минуту хозяева поля уже атаковали ворота волгоградцев - положение спас голкипер "Ротора" Александр Фильцов.
Во втором тайме напряженная борьба продолжилась. На 64 минуте только ловкость голкипера "Химок", буквально выхватившего мяч из ворот, спасла команду хозяев. Но волгоградцы продолжили атаку, и на 74 минуте повторили опасный прорыв. На 78 минуте "Химки" смогли ответить серьезной контратакой. Но до голов ни у одной из команд так и не дошло.
Перед началом матча команды разделяло десять строк турнирной таблицы - "Химки" с 12 очками располагались на 8, а "Ротор" - с 6 на 18. Отметим, что за последние 10 лет, в матчах первенства, команды ни разу не сыграли вничью. Предыдущая встреча состоялась 12 мая в рамках 38 тура ФНЛ Первенства сезона 2017/2018 года. Тогда "Ротор" обыграл "Химки" со счетом 3:1.
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