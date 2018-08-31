Спорт

Нарушая традиции: "Ротор" разошелся ничьей с "Химками" - 1:1

Спорт 31.08.2018 20:55
1444 0
31.08.2018 20:55


Ничьей закончилась выездная встреча "Ротора" с подмосковными "Химками". игра 9 тура ФНЛ-Олимп Первенства России по футболу прошла на стадионе "Химки Арена". На матч пришли около 1700 болельщиков.
Первый тайм команды отыграли абсолютно на равных, как по голам, так и по владению мячом и желтым карточкам. На 19 минуте счет открыли волгоградцы, пробивая пенальти, мяч в ворота "Химок" забил нападающий Александр Коротаев. На 35 минуте форвард хозяев его сравнял. 
На 40 минуте "Ротор" создал опаснейший момент у ворот "Химок", но через минуту хозяева поля уже атаковали ворота волгоградцев - положение спас голкипер "Ротора" Александр Фильцов.
Во втором тайме напряженная борьба продолжилась. На 64 минуте только ловкость голкипера "Химок", буквально выхватившего мяч из ворот, спасла команду хозяев. Но волгоградцы продолжили атаку, и на 74 минуте повторили опасный прорыв. На 78 минуте "Химки" смогли ответить серьезной контратакой. Но до голов ни у одной из команд так и не дошло.
Перед началом матча команды разделяло десять строк турнирной таблицы - "Химки" с 12 очками располагались на 8, а "Ротор" - с 6 на 18. Отметим, что за последние 10 лет, в матчах первенства, команды ни разу не сыграли вничью. Предыдущая встреча состоялась 12 мая в рамках 38 тура ФНЛ Первенства сезона 2017/2018 года. Тогда "Ротор" обыграл "Химки" со счетом 3:1.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
Волгоградский “Ротор” и ярославский “Шинник” разошлись безголевой ничьей
12.08.2018 17:56
11241 0
В Волгограде проигранный "Ротором" матч закончился скандалом
26.08.2018 20:58
7928 0
Главный тренер волгоградского "Ротора" подает в отставку
23.08.2018 00:25
3195 10
Спорт
27.08.2018 10:01
Спорт 27.08.2018 10:01
4797 8 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.08.2018 20:58
Спорт 26.08.2018 20:58
48267 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.08.2018 20:09
Спорт 26.08.2018 20:09
3824 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.08.2018 18:47
Спорт 26.08.2018 18:47
1521 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.08.2018 18:27
Спорт 26.08.2018 18:27
5679 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.08.2018 15:49
Спорт 26.08.2018 15:49
4131 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.08.2018 12:06
Спорт 26.08.2018 12:06
4369 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.08.2018 12:52
Спорт 24.08.2018 12:52
9697 27 Обсудить

0
Далее
Спорт
23.08.2018 16:33
Спорт 23.08.2018 16:33
2774 4 Обсудить

0
Далее
Спорт
23.08.2018 12:00
Спорт 23.08.2018 12:00
5501 11 Обсудить

0
Далее
Спорт
23.08.2018 00:25
Спорт 23.08.2018 00:25
6132 10 Обсудить

0
Далее
Спорт
22.08.2018 20:57
Спорт 22.08.2018 20:57
7608 6 Обсудить

0
Далее
Спорт
20.08.2018 13:58
Спорт 20.08.2018 13:58
8315 24 Обсудить

0
Далее
Спорт
19.08.2018 22:11
Спорт 19.08.2018 22:11
8377 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
19.08.2018 22:02
Спорт 19.08.2018 22:02
2320 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:55
Нарушая традиции: "Ротор" разошелся ничьей с "Химками" - 1:1Смотреть фотографии
20:04
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде больше месяца не могут «обезвредить» опасные ловушки у детского садаCмотреть видео
19:13
В Волгоградской области начало Дня знаний по традиции будет безалкогольнымСмотреть фотографии
19:03
В новом учебном году ГДЮЦ Волгограда обещает сюрпризы для юных биологовСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде срубленный пирамидальный тополь оценили почти в полмиллиона рублей
17:02
На открытии фонтана жители Волгограда увидели танец воды и огняСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
Главарь преступной группы из Алтая отправляется под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:02
Родителям на утешение, Отечеству на пользу: В волгоградских храмах совершаются молебны перед 1 сентябряСмотреть фотографии
15:43
Новый ТЦ «Юбилейный» приглашает арендаторов в Красноармейский районСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде фирмы-однодневки вычисляет налоговик-"автомат"Смотреть фотографии
13:27
Волгоградстат оценил расходы на подготовку к школе: до 17 тыс. рублей на ребенкаСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде УК заплатит за затопленный подвал домаСмотреть фотографии
12:38
Доска позора: В Волгограде управляющая компания и чиновники проигнорировали приглашение жильцов пожить в доме с фекалиямиСмотреть фотографии
12:30
Волгоград избавляется от пивных ларьковСмотреть фотографии
12:24
Празднуем День города: хип-хоп денс, граффити и «Ростелеком»Смотреть фотографии
11:50
В Волгограде похоронным бюро «Память» займутся правоохранители Смотреть фотографии
11:45
Ночью в Волгограде столкнулись легковушка и тепловоз
11:35
«Пенсионные стройки»: в Волгоградской области на здания УПФР продолжают уходить миллионы Смотреть фотографии
10:15
Под Волгоградом заключенный сбежал с сельхозработ домой
10:14
В Волгограде «Концессии водоснабжения» оштрафованы за отключение холодной водыСмотреть фотографии
06:24
В Волгоградской области пьяный водитель наехал на полицейского и протаранил его автомобильСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: Ужасы подземного перехода в Волгограде «замаскировали» розовымCмотреть видео
18:13
В Волжском митинг против пенсионной реформы прошел на фоне пожарищаСмотреть фотографии
17:43
Волгоградская область отметит прошедший ЧМ-2018 наградами за 4,5 млн рублейСмотреть фотографии
17:19
Участники митинга в Волгограде требуют оставить пенсионную реформу в «покое»Смотреть фотографии
16:12
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования в связи со смертью КобзонаСмотреть фотографии
14:46
Аналогов нет: «Ростелеком» предложил услугу «Видеосервер» для корпоративных клиентовСмотреть фотографии
14:38
В составе комитета по культуре Волгоградской облдумы грядут измененияСмотреть фотографии
14:23
Финансовых мошенников в Волгоградском регионе Банк России будет выявлять совместно с силовиками и ФНССмотреть фотографии
13:59
В Волгограде жителя Пермского края отправили лечиться после нападения на проводника поездаСмотреть фотографии
Реклама
 