Телекурьер

В новом учебном году ГДЮЦ Волгограда обещает сюрпризы для юных биологов

Телекурьер 31.08.2018 19:03
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31.08.2018 19:03


Смотрите сегодня на МТВ в 20-30 в программе «Время новостей»
• В Волжском через реку переправляли бронепоезд: как выполнили задачу военные?
• Коренной перелом в здравоохранении Волжского: какую больницу ждет преображение?
• На занятия в ГДЮЦ: что ждет воспитанников в новом учебном году?
Также журналисты МТВ расскажут о погоде и мероприятиях на предстоящих выходных. А волгоградцы поделятся своими новостями со зрителями МТВ.

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