Аналитика 31.08.2018 20:04
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31.08.2018 20:04
Смотрите сегодня в программе: В Волгограде и Волжском снова прошли митинги против пенсионной реформы. Стихийные свалки остаются «горячими точками» на карте региона. Дети в опасности: в Советском районе больше месяца не могут засыпать ямы на месте гаражей. “Сохрани жизнь”: полицейские Волгограда и Астрахани показали водителям участников самых страшных аварий. Танец воды и огня: в Волгограде открыли новый сухой фонтан
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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