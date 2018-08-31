





Смотрите сегодня в программе: В Волгограде и Волжском снова прошли митинги против пенсионной реформы. Стихийные свалки остаются «горячими точками» на карте региона. Дети в опасности: в Советском районе больше месяца не могут засыпать ямы на месте гаражей. “Сохрани жизнь”: полицейские Волгограда и Астрахани показали водителям участников самых страшных аварий. Танец воды и огня: в Волгограде открыли новый сухой фонтан

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