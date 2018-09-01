Экология

За ограничение доступа к самому популярному пляжу в Волгограде накажут предпринимателей

Экология 01.09.2018 14:26
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01.09.2018 14:26



Факты нарушения режима использования водоохраной зоны реки на пляжах, расположенных в Красноармейском районе Волгограда, Светлоярском и Среднеахтубинском районах области, выявили инспекторы Росприроднадзора в ходе рейдов. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении, были установлены лица, которые незаконно ограничивали доступ граждан к водным объектам с целью материального обогащения. 
Так, на территории хутора Бобры - в одном из самых доступных и любимых мест отдыха волгоградцев - в отношении двух индивидуальных предпринимателей и одного физического лица возбуждены административные дела по ст. 8.12.1 КоАП РФ (Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе). Одно из административных дел направлено в суд, остальные находятся в стадии рассмотрения. Материалы также переданы в управление Росреестра по Волгоградской области для дальнейших разбирательств.
В Светлоярском районе на территории ЦО "Причал" в ходе проверки также был выявлен факт несанкционированного использования водного объекта - ВДСК им. В.И. Ленина в рекреационных целях. Протокол об административном правонарушении составлен в отношении индивидуального предпринимателя.
"Прошедшие рейды – часть системной работы управления, подобные мероприятия мы проводили и будем проводить регулярно, соблюдение законности использования водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов находится на постоянном контроле", - подчеркнул руководитель управления Сергей Васильев.

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