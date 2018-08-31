



Суд Иловлинского района Волгоградской области вновь признал обоснованными требования прокуратуры о взыскании в бюджет Российской Федерации 5,3 млн рублей с бывшего руководителя ООО «Газкомплектресурс» Геннадия Боброва. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры региона, как следует из материалов дела, Бобров с целью уклонения от уплаты налогов с общества в период 2012-2014 гг. создал систему документооборота без реального совершения финансово-хозяйственных операций, в связи с чем предъявление ООО «Газкомплектресурс» к вычету сумм НДС, оформленных от имени отдельных фирм, являлось необоснованным.

В октябре 2017 года Иловлинским районным судом Волгоградской области - по месту жительства ответчика - исковые требования прокуратуры были удовлетворены. Но, не согласившись с данным решением, Бобров обратился с заявлением о его пересмотре по новым обстоятельствам, ссылаясь на изменение судебной практики. Однако суд встал на сторону налоговой инспекции. После вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято на контроль прокуратурой.



