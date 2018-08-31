Главарь преступной группы из Алтая отправляется под суд в Волгограде

Происшествия 31.08.2018 16:36
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31.08.2018 16:36
Организатор преступной группы, находившийся в розыске более 15 лет, 50-летний менеджер одной из фирм в Алтайском крае, проживавший под чужими анкетными данными, идет под суд в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102 в пресс-службе прокуратуры области, еще в начале 2000-х годов он организовал и возглавил преступную группу в городе-герое, целью которой являлось незаконное изготовление, хранение, перевозка и сбыт поддельных денежных банкнот иностранной валюты.
Четверо участников преступной группы были изобличены и осуждены еще в 2003 году, а организатор скрылся от следствия и по поддельному паспорту более 15 лет проживал в Алтайском крае. Только в апреле текущего года его местонахождение было установлено.
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