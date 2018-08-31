Происшествия

Главарь преступной группы из Алтая отправляется под суд в Волгограде

Происшествия 31.08.2018 16:36
175 0
31.08.2018 16:36


Организатор преступной группы, находившийся в розыске более 15 лет,  50-летний менеджер одной из фирм в Алтайском крае, проживавший под чужими анкетными данными, идет под суд в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102  в пресс-службе прокуратуры области, еще в начале 2000-х годов он организовал и возглавил преступную группу в  городе-герое,  целью которой являлось  незаконное изготовление, хранение, перевозка и сбыт поддельных денежных банкнот иностранной валюты.
Четверо участников преступной группы были изобличены и осуждены еще в 2003 году, а организатор скрылся от следствия и по поддельному паспорту более 15 лет проживал в Алтайском крае. Только в апреле текущего года его местонахождение было установлено.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
«Я вам камеру разобью!»: в суде Волгограда арест подозреваемого в убийстве «напарника» Кадина предварил скандал (ВИДЕО)
29.08.2018 16:31
14117 13
В Волгоградской области собака изуродовала лицо ребенку
04.08.2018 20:12
8285 0
В Волгограде тушат пожар в аграрном университете
06.08.2018 15:39
6305 11
Происшествия
31.08.2018 11:45
Происшествия 31.08.2018 11:45
2224 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
31.08.2018 10:15
Происшествия 31.08.2018 10:15
4121 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
31.08.2018 06:24
Происшествия 31.08.2018 06:24
2806 14 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.08.2018 11:26
Происшествия 30.08.2018 11:26
2670 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.08.2018 10:35
Происшествия 30.08.2018 10:35
4565 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.08.2018 09:13
Происшествия 30.08.2018 09:13
5655 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.08.2018 09:06
Происшествия 30.08.2018 09:06
1070 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.08.2018 18:18
Происшествия 29.08.2018 18:18
4038 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.08.2018 17:44
Происшествия 29.08.2018 17:44
1300 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.08.2018 16:31
Происшествия 29.08.2018 16:31
18506 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.08.2018 10:36
Происшествия 29.08.2018 10:36
1586 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.08.2018 10:25
Происшествия 29.08.2018 10:25
4777 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.08.2018 10:10
Происшествия 29.08.2018 10:10
5429 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.08.2018 16:29
Происшествия 28.08.2018 16:29
6811 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.08.2018 13:07
Происшествия 28.08.2018 13:07
1683 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:02
На открытии фонтана жители Волгограда увидели танец воды и огняСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
Главарь преступной группы из Алтая отправляется под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:02
Родителям на утешение, Отечеству на пользу: В волгоградских храмах совершаются молебны перед 1 сентябряСмотреть фотографии
15:43
Новый ТЦ «Юбилейный» приглашает арендаторов в Красноармейский районСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде фирмы-однодневки вычисляет налоговик-"автомат"Смотреть фотографии
13:27
Волгоградстат оценил расходы на подготовку к школе: до 17 тыс. рублей на ребенкаСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде УК заплатит за затопленный подвал домаСмотреть фотографии
12:38
Доска позора: В Волгограде управляющая компания и чиновники проигнорировали приглашение жильцов пожить в доме с фекалиямиСмотреть фотографии
12:30
Волгоград избавляется от пивных ларьковСмотреть фотографии
12:24
Празднуем День города: хип-хоп денс, граффити и «Ростелеком»Смотреть фотографии
11:50
В Волгограде похоронным бюро «Память» займутся правоохранители Смотреть фотографии
11:45
Ночью в Волгограде столкнулись легковушка и тепловоз
11:35
«Пенсионные стройки»: в Волгоградской области на здания УПФР продолжают уходить миллионы Смотреть фотографии
10:15
Под Волгоградом заключенный сбежал с сельхозработ домой
10:14
В Волгограде «Концессии водоснабжения» оштрафованы за отключение холодной водыСмотреть фотографии
06:24
В Волгоградской области пьяный водитель наехал на полицейского и протаранил его автомобильСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: Ужасы подземного перехода в Волгограде «замаскировали» розовымCмотреть видео
18:13
В Волжском митинг против пенсионной реформы прошел на фоне пожарищаСмотреть фотографии
17:43
Волгоградская область отметит прошедший ЧМ-2018 наградами за 4,5 млн рублейСмотреть фотографии
17:19
Участники митинга в Волгограде требуют оставить пенсионную реформу в «покое»Смотреть фотографии
16:12
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования в связи со смертью КобзонаСмотреть фотографии
14:46
Аналогов нет: «Ростелеком» предложил услугу «Видеосервер» для корпоративных клиентовСмотреть фотографии
14:38
В составе комитета по культуре Волгоградской облдумы грядут измененияСмотреть фотографии
14:23
Финансовых мошенников в Волгоградском регионе Банк России будет выявлять совместно с силовиками и ФНССмотреть фотографии
13:59
В Волгограде жителя Пермского края отправили лечиться после нападения на проводника поездаСмотреть фотографии
13:07
Об игроках ритуального рынка в Волгограде Смотреть фотографии
12:33
Всемирно известной стоянкой первобытного человека в Волгограде заинтересовались ученые Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
11:47
В Волжском задержали распространителей «черной агитки»Смотреть фотографии
11:40
Волгоградцам назвали срок устранения сбоя в системе РосреестраСмотреть фотографии
11:26
Волгоградцу грозит семь лет колонии за контрабанду стероидовСмотреть фотографии
Реклама
 