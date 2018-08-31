В Волгоградской области начало Дня знаний по традиции будет безалкогольным

Общество 31.08.2018 19:13
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31.08.2018 19:13
Алкоголь в магазинах Волгограда и области нельзя будет купить 1 сентября с 8.00 до 16.00. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие объявления появились в сетевых магазинах. Ограничение на продажу алкоголя в первый день нового учебного года вводится уже несколько лет подряд в соответствии с законом Волгоградской области.
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