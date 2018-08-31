На открытии фонтана жители Волгограда увидели танец воды и огня





Настоящим праздником для жителей микрорайона «Санаторный» стало открытие сухого фонтана во дворе жилого комплекса «Колизей». Струи «серебряной» воды взмыли в небо над площадкой в 36 квадратных метров. В темноте, при включенной подсветке — как настоящее световое шоу.

Посмотреть на открытие фонтана пришли не только жители микрорайона, но и их родственники и друзья, приехавшие сюда чуть ли не со всего города, сообщает ИА «Высота 102».





Перед несколькими сотнями гостей с красочной программой выступили певцы и танцоры, запуск фонтана предварила композиция «Рождение воды» в исполнении артистов студии танца «S.o.D.A».





Кульминацией праздника стало впечатляющее фаер-шоу.





По словам главы администрации Кировского района Сергея Семененко, это значимое событие не только для микрорайона «Санаторный», но и для всего Волгограда: «Это второй подобный фонтан в нашем районе. Мы должны поблагодарить за него руководителя группы компаний «БИС» Александра Владимировича Назарова».

Он также отметил, что лучший подход к строительству жилья тот, когда сразу создается инфраструктура, а территория рядом с новостройками благоустраивается.

«Ко Дню знаний, 1 сентября мы решили сделать санаторцам подарок. Несмотря на довольно сложный рельеф и перепады высот, нам удалось построить фонтан. При этом на все работы ушло несколько недель», — рассказал вице-президент по строительству группы компаний «БИС» Дмитрий Бельский.

Отметим, что делать подарки жителям комплекса, стало традицией компании. Так, несколько лет назад рядом с семиметровой красавицей-елью обустроили площадку со сценой, где теперь проходят концерты и представления.

Подробности в видеосюжете: