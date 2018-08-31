Общество

На открытии фонтана жители Волгограда увидели танец воды и огня

Общество 31.08.2018 17:02
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31.08.2018 17:02


Настоящим праздником для жителей микрорайона «Санаторный»  стало открытие сухого фонтана во дворе жилого комплекса «Колизей». Струи «серебряной» воды взмыли в небо над площадкой в 36 квадратных метров.  В темноте, при включенной подсветке —  как настоящее световое шоу. 
Посмотреть на открытие фонтана пришли не только жители микрорайона, но и их родственники и друзья, приехавшие сюда чуть ли не со всего города,  сообщает ИА «Высота 102». 

Перед несколькими сотнями гостей с красочной программой выступили певцы и танцоры, запуск фонтана предварила композиция «Рождение воды» в исполнении артистов студии танца «S.o.D.A». 

Кульминацией праздника стало впечатляющее фаер-шоу. 

По словам главы администрации Кировского района Сергея Семененко, это значимое событие не только для микрорайона «Санаторный», но и для всего Волгограда: «Это второй подобный  фонтан в нашем районе. Мы должны поблагодарить за него руководителя группы компаний «БИС» Александра Владимировича Назарова».
Он также отметил, что лучший подход к строительству жилья тот, когда сразу создается инфраструктура, а территория рядом с новостройками благоустраивается.  
«Ко Дню знаний, 1 сентября мы решили сделать санаторцам подарок. Несмотря на довольно сложный рельеф и перепады высот, нам удалось построить фонтан. При этом  на все работы ушло несколько недель», — рассказал вице-президент по строительству группы компаний «БИС» Дмитрий Бельский.   
Отметим, что делать подарки жителям комплекса, стало традицией компании. Так, несколько лет назад рядом с семиметровой красавицей-елью  обустроили площадку  со сценой, где теперь  проходят концерты и представления. 
Подробности в видеосюжете:


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