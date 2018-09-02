В поселке Волгограда мусорные баки исчезают под горами отходов

Общество 01.09.2018 21:03
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01.09.2018 21:03
В посёлке Вишнёвая балка в Краснооктябрьском районе г.Волгограда из-за нерегулярного вывоза мусора площадки для сбора отходов превратились в свалки. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, особенно ужасающие картины - на пересечении улиц Титова и Шевцова, Титова и Оборонной, Титова и Матросова. Мусор из баков не вывозят уже больше недели, жильцы складывают пакеты возле баков, т.к емкости уже заполнены доверху. Вокруг баков огромные горы мусора, которые ранее неоднократно горели. Над мусорными площадками проходят электрические провода, вокруг площадок - жилые дома. Люди опасаются пожаров. Тем более, что мусорки уже горели. «Живем, как на пороховой бочке, так еще и вынуждены дышать запахом гнили», - возмущаются люди. Обращения в местный ТОС и районную администрацию никакого результата не принесли, рассказали жители. «Между тем, за вывоз мусора ООО "Аварийно-диспетчерская компания" мы регулярно платим. Вот только вывозят его далеко не регулярно", - говорят люди.
«Если мусоровоз все же когда-нибудь приедет, мусорные баки придется в буквальном смысле слова откапывать. Это не шутка. Нам уже давно хочется плакать, потому что все закрывают глаза на нашу проблему», - констатируют жители поселка. К слову, такая же ситуация – и на площадках для сбора мусора на пересечении улиц Титова и Матросова и Титова и Шевцова.
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