



Департамент муниципального имущества администрации Волгограда оспорил право собственности ЗАО "Нижневолжское управление технологического транспорта" на автостоянку, расположенную в центре города под Комсомольским путепроводом. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области.

Согласно документам, в 2001 году постановлением администрации Волгограда земельный участок, площадью 761 кв.м., был предоставлен в аренду для эксплуатации автостоянки. В 2002 году был утвержден акт приемки законченного объекта – парковки служебного автотранспорта по ул. Комсомольской- ул. Коммунистической (под путепроводом) в Центральном районе Волгограда, построенной по заказу ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть". В 2009 году на основании договора купли-продажи ЗАО "Нижневолжское управление технологического транспорта" приобрело объект автостоянка со зданием КПП в собственность. По мнению истца, спорный объект является движимым имуществом, а право собственности ответчика на спорный объект как на недвижимое имущество зарегистрировано в отсутствие правовых оснований для регистрации права. Суд установил, что собственник - муниципальное образование - не предоставляло земельный участок для целей капитального строительства, а лишь для размещения автостоянки на временный срок. На этом основании исковые требования о признании отсутствующим права собственности были удовлетворены.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



