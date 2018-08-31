Новый ТЦ «Юбилейный» приглашает арендаторов в Красноармейский район

Экономика 31.08.2018 15:43 Реклама
535 0
31.08.2018 15:43
Новый торговый центр «Юбилейный» в Красноармейском районе распахнет свои двери в октябре этого года. А пока полным ходом идут подготовительные работы. Как сообщает ИА «Высота 102», уже известны ключевые арендаторы — это такие популярные сетевые магазины как «Перекресток», «Детский мир», «DNS», «Офисмаг», «Империя сумок», а также большой семейный парк развлечений «НЕВИДАЛИЯ».
Желающие представить свою продукцию в новом ТЦ «Юбилейный» могут позвонить по тел.:(8442) 60-99-10.
Реклама
Популярное по теме
09.08.2018 10:47
2329 24
Денежные переводы между ВТБ и Почта Банком стали бесплатными31.08.2018 15:10
В Волгограде фирмы-однодневки вычисляет налоговик-"автомат"31.08.2018 14:10
ВТБ Лизинг признан крупнейшей лизинговой компанией России31.08.2018 13:16
ВТБ в Волгограде увеличил выдачу кредитов наличными на 40%30.08.2018 12:30
На волжском «Водоканале» проходит очередной этап модернизации оборудования и реконструкции сетей30.08.2018 07:08
Продажи Honda в России в июле выросли в 3 раза: основные причины популярности японского кроссовера29.08.2018 12:44
Банковский бизнес группы «Открытие» в Волгоградской области возглавил Сергей Крупчатников28.08.2018 12:30
На подъеме: В Волгоградской области установили 153 новых лифта по программе капремонта27.08.2018 12:51
ВТБ предлагает оплатить питание школьников онлайн27.08.2018 12:36
Volkswagen Touareg: тест-драйв новинки27.08.2018 10:47
В Волгоградской области ищут предпринимателей для поездки в Индию26.08.2018 10:18
Поставлена точка в судебном споре о законности расторжения контракта по шоссе Авиаторов в Волгограде24.08.2018 16:27
ВТБ Лизинг передал клиентам более 25 тысяч автомобилей в рамках программы Минпромторга23.08.2018 12:41
«ВОЛМА» заинтересовала иранский строительный рынок23.08.2018 09:30
В Садах Придонья в разгаре яблочный сезон21.08.2018 10:39
Реклама