Новый ТЦ «Юбилейный» приглашает арендаторов в Красноармейский район





Новый торговый центр «Юбилейный» в Красноармейском районе распахнет свои двери в октябре этого года. А пока полным ходом идут подготовительные работы. Как сообщает ИА «Высота 102», уже известны ключевые арендаторы — это такие популярные сетевые магазины как «Перекресток», «Детский мир», «DNS», «Офисмаг», «Империя сумок», а также большой семейный парк развлечений «НЕВИДАЛИЯ».

Желающие представить свою продукцию в новом ТЦ «Юбилейный» могут позвонить по тел.:(8442) 60-99-10.



