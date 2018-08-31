Денежные переводы между ВТБ и Почта Банком стали бесплатными

Экономика 31.08.2018 15:10 Реклама
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31.08.2018 15:10
ВТБ и Почта Банк отменили комиссию за осуществление денежных переводов между своими клиентами. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка ВТБ, отправить средства можно как на счета физических, так и юридических лиц. Услуга доступна клиентам обоих банков во всех дистанционных каналах обслуживания.
Клиенты - физические лица могут бесплатно осуществлять переводы через соответствующую опцию в мобильном приложении и интернет-банке. Тарификация моментальных переводов на карту остается прежней.
Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ, отметила: «Мы стремимся создать максимально комфортные условия для клиентов нашего банка. Например, владельцам «Мультикарты» помимо бесплатных онлайн-платежей и переводов с карты на карту доступно снятие наличных в банкоматах любых банков России. Бесплатные переводы между ВТБ и Почта Банком - это еще один шаг навстречу нашим клиентам, позволяющий свободно перечислять свои денежные средства».
«Отмена комиссии за осуществление денежных переводов между клиентами двух банков - важный шаг в улучшении тарифной политики для наших клиентов. У них не должно быть финансовых барьеров для использования продуктов, поэтому мы уверены, что подобные проекты должны создаваться в партнёрстве и с другими участниками рынка переводов», - подчеркнула член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.
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