Депутатов Волгоградской облдумы пригласили на митинг против пенсионной реформы

Общество 31.08.2018 15:09
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31.08.2018 15:09
Очередные акции протеста против повышения пенсионного возраста пройдут в Волгограде и области. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы митингов - Красноармейский РК КПРФ и Калачевский РК КПРФ, - уже в ближайшее воскресенье, 2 сентября, в 11-00 митинг состоится на площади Павших Борцов в г. Калач на Дону. Вечером 4 сентября, в 17.30, на акцию протеста у клуба Строитель выйдут в Красноармейском районе Волгограда.
Цель проведения данных мероприятий, как подчеркнули организаторы, - привлечь внимание властей всех уровней к социальной напряженности, связанной с возможным повышением пенсионного возраста для граждан РФ, не допустить принятия законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Жители Калачевского района обратились с приглашением принять участие в акции протеста к депутатам Волгоградской областной думы по Калачевскому району Анатолию Якунину и Александру Махину. В приглашении они направили им вопросы, на которые надеются получить ответ. Среди них такие: «На защите чьих интересов вы стоите, соглашаясь с принятием законопроекта столь не популярного среди ваших избирателей?», «Почему вы продолжаете настаивать на необходимости «поправлять» экономику страны за счет самых необеспеченных слоев населения, прикрываясь благими намерениями повышения размеров пенсий? Ведь фактически обещанное повышение размеров пенсий на 1 тысячу рублей в среднем, есть ни что иное как индексация пенсий в связи с инфляцией, которую правительство обязано производить ежегодно. А где же тогда повышение размеров пенсий, которое обещано при условии принятия законопроекта по пенсионной реформе?», «Почему бы Вам, как народным избранникам, не обратиться с призывом «затянуть пояса» не в сторону народа РФ, а к богатым слоям населения – олигархам? Почему бы не начать с себя?», и другие.
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