Общество

Опасный экстрим: Руины «Юбилейного» в Волгограде притягивают молодежь как магнитом

Общество 02.09.2018 11:27
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02.09.2018 11:27

Руины кинотеатра «Юбилейный»  в Красноармейском районе Волгограда облюбовали бездомные, асоциальные элементы и подростки-экстремалы. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, это здание в центре Заканалья, где традиционно проводятся  ярмарки, гулянья, аттракционы – не просто зловонный позор для района, но и место, опасное для здоровья и жизни. По словам  волгоградцев,  пожарная лестница здания также угрожающе опасна. Козырьки над выходами рушатся и в любой момент готовы свалиться на голову.  Войти внутрь нормальному  человеку и в голову не придет: страшно. Тусуется тут в основном молодежь, происходят и попойки, и наркоманские сходки.  Металлический забор поломан в нескольких местах, за ним видны  горы мусора. 

Как рассказывают жильцы,  с челобитной они обращались неоднократно ко всем главам района: и бывшим, и нынешним.  Но все отвечали: это частное владение, сделать что-либо проблематично. Пару лет назад в районе даже собирали подписи, чтобы сделать из бывшего кинотеатра патриотический клуб вместе  с  бесплатными спортивными секциями и кружками. Но все так и заглохло: до здания, представляющего сегодня реальную опасность для жизни людей, руки так ни у кого и не дошли. 


«А ведь  наш  «Юбилейный»  был уникальным местом культуры и отдыха с  ботаническим садом, аквариумом, попугаями и т.д., - вспоминают красноармейцы, многие из которых до сих пор недоумевают, как легко  его «пустили под откос».  - В июле 2005 года кинотеатр был продан на аукционе, несмотря на  постановление Волгоградской областной думы от 1997 года о включении здания в список объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране. Нам обещали, что новый владелец  - ООО «МАН» -  сохранит здание.  Но сейчас оно  агрессивное и страшное, и выглядит  хуже, чем общественная уборная, где до беды – рукой подать», - заключили жители Красноармейска. 

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