Общество 02.09.2018 11:27
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02.09.2018 11:27
Руины кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе Волгограда облюбовали бездомные, асоциальные элементы и подростки-экстремалы. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, это здание в центре Заканалья, где традиционно проводятся ярмарки, гулянья, аттракционы – не просто зловонный позор для района, но и место, опасное для здоровья и жизни. По словам волгоградцев, пожарная лестница здания также угрожающе опасна. Козырьки над выходами рушатся и в любой момент готовы свалиться на голову. Войти внутрь нормальному человеку и в голову не придет: страшно. Тусуется тут в основном молодежь, происходят и попойки, и наркоманские сходки. Металлический забор поломан в нескольких местах, за ним видны горы мусора.
Как рассказывают жильцы, с челобитной они обращались неоднократно ко всем главам района: и бывшим, и нынешним. Но все отвечали: это частное владение, сделать что-либо проблематично. Пару лет назад в районе даже собирали подписи, чтобы сделать из бывшего кинотеатра патриотический клуб вместе с бесплатными спортивными секциями и кружками. Но все так и заглохло: до здания, представляющего сегодня реальную опасность для жизни людей, руки так ни у кого и не дошли.
«А ведь наш «Юбилейный» был уникальным местом культуры и отдыха с ботаническим садом, аквариумом, попугаями и т.д., - вспоминают красноармейцы, многие из которых до сих пор недоумевают, как легко его «пустили под откос». - В июле 2005 года кинотеатр был продан на аукционе, несмотря на постановление Волгоградской областной думы от 1997 года о включении здания в список объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране. Нам обещали, что новый владелец - ООО «МАН» - сохранит здание. Но сейчас оно агрессивное и страшное, и выглядит хуже, чем общественная уборная, где до беды – рукой подать», - заключили жители Красноармейска.
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