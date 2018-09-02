На траншеях - без перемен: в Волгограде жильцам продлили безводные каникулы

Общество 02.09.2018 10:12
566 0
02.09.2018 10:12
Жители нескольких домов в Советском районе Волгограда уже боятся читать объявления на дверях подъездов. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, уже дважды в них сообщается о переносе сроков включения горячей воды. «В августе по адресу ул. им. Карла Маркса 17 появилось объявление об отключении горячей воды с 08.00 18.08.2018 г. до 20.00 30.08.2018 г. Однако 30.08.2018 года были расклеены новые объявления об отключении горячей воды с 17.00 30.08.2018 г. по 19.09.2018 г. Излишне говорить, что горячая вода не включалась. Кроме того, есть опасения, что она не будет включена и во вновь указанное время, т.к. во дворах по ул. Карла Маркса, 17, 19, 15, 13 и Авиаторской, 3 уже давно вырыты траншеи и, что самое печальное, работы там практически не ведутся», - рассказали волгоградцы.
Люди сомневаются, что горячая вода появится в квартирах 19 сентября. «Конечно, хорошо с одной стороны, что сети ремонтируются, но тогда мы должны видеть рабочих на этих траншеях, а у нас такое ощущение, что про нас просто забыли и мы можем остаться без горячей воды и после наступления холодов. Мы уже молчим про то, что траншеи с торчащей арматурой и старым железом вообще никак не огорожены», - переживают люди.
Реклама
Популярное по теме
20.08.2018 13:19
15160 13
13.08.2018 18:39
11672 2
16.08.2018 17:16
10421 28
Похвальный лист: в Волгоградский области жители создали островок красоты и уюта02.09.2018 12:50
Опасный экстрим: Руины «Юбилейного» в Волгограде притягивают молодежь как магнитом02.09.2018 11:27
В поселке Волгограда мусорные баки исчезают под горами отходов01.09.2018 21:03
В волгоградские школы пошли почти 100 тысяч детей01.09.2018 09:21
В Волгограде стоянку под Комсомольским путепроводом изымают из частной собственности01.09.2018 09:14
В Волгоградской области начало Дня знаний по традиции будет безалкогольным31.08.2018 19:13
В Волгограде срубленный пирамидальный тополь оценили почти в полмиллиона рублей31.08.2018 17:15
На открытии фонтана жители Волгограда увидели танец воды и огня31.08.2018 17:02
Родителям на утешение, Отечеству на пользу: В волгоградских храмах совершаются молебны перед 1 сентября31.08.2018 16:02
Депутатов Волгоградской облдумы пригласили на митинг против пенсионной реформы31.08.2018 15:09
Волгоградстат оценил расходы на подготовку к школе: до 17 тыс. рублей на ребенка31.08.2018 13:27
В Волгограде УК заплатит за затопленный подвал дома31.08.2018 13:16
Доска позора: В Волгограде управляющая компания и чиновники проигнорировали приглашение жильцов пожить в доме с фекалиями31.08.2018 12:38
Волгоград избавляется от пивных ларьков31.08.2018 12:30
В Волгограде похоронным бюро «Память» займутся правоохранители31.08.2018 11:50
Реклама