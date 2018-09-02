Общество

На траншеях - без перемен: в Волгограде жильцам продлили безводные каникулы

Общество 02.09.2018 10:12
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02.09.2018 10:12


Жители нескольких домов в Советском районе Волгограда уже боятся читать  объявления на дверях подъездов. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, уже дважды  в них сообщается о переносе сроков включения горячей воды. «В августе по адресу ул. им. Карла Маркса 17 появилось объявление об отключении горячей воды с 08.00 18.08.2018 г. до 20.00 30.08.2018 г. Однако  30.08.2018 года  были расклеены  новые  объявления об отключении горячей воды с 17.00 30.08.2018 г. по 19.09.2018 г. Излишне говорить, что горячая вода не включалась. Кроме того, есть опасения, что она не будет включена и во вновь указанное время, т.к. во дворах по ул. Карла Маркса, 17, 19, 15, 13 и Авиаторской, 3 уже давно вырыты траншеи и, что самое печальное,  работы там  практически не ведутся», - рассказали волгоградцы.


Люди сомневаются, что горячая вода   появится в квартирах 19 сентября. «Конечно, хорошо с одной стороны, что сети ремонтируются, но тогда мы должны видеть рабочих на этих траншеях, а у нас такое ощущение, что про нас просто забыли и мы можем остаться без горячей воды и после наступления холодов. Мы уже молчим про то, что траншеи с торчащей арматурой и старым железом вообще никак не огорожены», - переживают люди. 



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