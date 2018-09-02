Аналитика

Жители Волгограда - о предложениях президента РФ по смягчению пенсионной реформы

Аналитика 02.09.2018 16:54
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02.09.2018 16:54



Президент России Владимир Путин в видеообращении к жителям страны озвучил свои предложения по пенсионной реформе, которую он считает неизбежной. По словам главы государства, выход женщин на пенсию должен быть возможен не в 63 года, как предполагал изначальный проект, а в 60 лет. Срок выхода на пенсию мужчин планируется поднять до 65 лет. В качестве смягчающих мер планируется применить широкий спектр льгот для граждан предпенсионного возраста. Журналисты "Высоты 102" опросили волгоградцев, чтобы узнать, что они думают о смягчении пенсионной реформы. Подробности - в спецрепортаже информагентства.


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