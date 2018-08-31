В Волгограде УК заплатит за затопленный подвал дома

Общество 31.08.2018 13:16
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31.08.2018 13:16
За нежелание выяснять и устранять причины затопления подвального помещения многоквартирного дома № 7 по ул. Садовая в г. Волгограде ООО "ЦКО-1" назначен штраф мировым судьей в размере 125 000 рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, во время проведения проверки по жалобам жителей инспекторам даже не удалось попасть в подвал, чтобы осмотреть расположенные там инженерные коммуникации. Но, видимо, сотрудников УК затопление подвала не беспокоило. Инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области по факту непринятия своевременных мер по устранению причин затопления технического подполья многоквартирного дома и ликвидации его последствий в отношении ООО "ЦКО-1" составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи ООО "ЦКО-1" назначено административное наказание в виде штрафа в размере 125 000 рублей.
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