В Волгограде фирмы-однодневки вычисляет налоговик-"автомат"





Налоговые органы Волгоградской области успешно выявляют фирмы-однодневки, используя комплекс автоматизированных средств перекрестных проверок "АСК НДС-2". Как сообщает ИА "Высота 102", вопросы организации налогового контроля с использованием этого программного комплекса налоговики обсудили на совещании, участие в котором приняли представители администрации региона, бизнеса, общественных организаций, Торгово-промышленной палаты, органов местного самоуправления и др.

По словам заместителя руководителя УФНС России по Волгоградской области Елены Егоровой, "АСК НДС-2" разработана для автоматизации системного подхода по выявлению налогоплательщиков, неправомерно предъявивших в представленных декларациях НДС к вычету, а также не исчисливших НДС с реализации. Программный комплекс дает возможность налоговикам оперативно выявлять и пресекать незаконные схемы и увидеть цепочки, ведущие к фирмам, обладающим признаками "однодневки". По словам Егоровой, для добросовестных налогоплательщиков, которые соблюдают нормы налогового законодательства, существует возможность получения заявленного возмещения НДС в ускоренные сроки, в течении двух месяцев.

Если у налогоплательщиков были выявлены правонарушения, то в целях исключения претензий со стороны налоговых органов, налогоплательщики имеют возможность самостоятельно оценить налоговые риски и в добровольном порядке уточнить свои налоговые обязательства. В результате отказа от сделок с рисковыми контрагентами за 2016-2017 годы налогоплательщиками дополнительно перечислено в бюджет 1,3 млрд рублей.

Руководитель УФНС России по региону Роман Иванов в заключении мероприятия отметил, что для успешного ведения бизнеса нужно своевременно исполнять свои налоговые обязательства, вести открытый диалог с налоговыми органами и с осторожностью подходить к выбору контрагентов.



