Волгоград избавляется от пивных ларьков

Общество 31.08.2018 12:30
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31.08.2018 12:30
В законную силу вступило постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, подтвердившее правоту муниципальных властей в вопросе демонтажа пивного магазина по улице Казахской, 28 «Г» в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, строение было оформлено как капитальный объект, и в нем настоящее время организована торговля алкогольной продукцией. Кроме того, собственник возвел рядом со зданием пристройку, которая стала летней террасой – и со временем превратилась в место притяжения асоциальных элементов. Вокруг царила антисанитария, что вызывало обоснованные претензии жителей окрестных домов.
Теперь павильон, который изначально был возведен с нарушением законодательства, будет демонтирован.
В настоящее время проводится назначенная Советском районным судом Волгограда экспертиза по факту деятельности пивного павильона и по улице академика Королева, 1 «Б».Объект площадью 51,2 квадратных метров также возведен с нарушениями – его собственник без разрешения на строительство построил павильон с пристройками на территории, относящейся к зоне парков, скверов и садов. Итоги экспертизы в отношении данного павильона станут известны в ближайшее время.
Сегодня на территории Волгограда для размещения нестационарных торговых объектов определено 2256, в том числе 1711 мест – для киосков, павильонов и торговых галерей, а также 545 мест – для объектов временного (сезонного) размещения. В настоящий момент уже заключены 1532 договора на размещение киосков, павильонов и торговых галерей. Свободными еще остаются свыше 700 мест, на аренду которых предприниматели могут заключить договор для размещения нестационарных торговых объектов.
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