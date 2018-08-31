В Волгограде похоронным бюро «Память» займутся правоохранители

Волгоградское УФАС России проводит проверку очередных заявлений на действия ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», ООО «СП «Память» и ЗАО «РП «Память». Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, с заявлениями обратилось ООО «Радоница» и жительница Волгограда. С «Радоницей» она заключила договор возмездного оказания услуг по погребению ее родственницы. Однако была вынуждена расторгнуть договор, так как, цитируем, «сотрудники ООО «СП «Память» в лице администратора Земчуговой М.З. препятствовали исполнению договора с ООО «Радоница», вынуждая перезаключить договор на погребение с ООО «СП «Память». В свою очередь сотрудники ООО «Радоница» при подготовке могилы столкнулись с препятствием в рытье могилы сотрудниками ЗАО «РП «Память», которые не давали подготавливать могилу для погребения. В результате женщина вынуждена была заключить договор с ООО «СП «Память», а с нами расторгнуть».

По словам руководителя УФАС Романа Лучникова, заявления и приложенные к ним материалы направлены в прокуратуру Волгоградской области, следственное управление Следственного комитета Российской федерации по Волгоградской области и в отдел полиции № 7 (Кировский район) управления МВД России по городу Волгограду для рассмотрения и принятия мер реагирования при наличии к тому оснований.

«Мы считаем, что в направленных нами в правоохранительные органы материалах имеются не менее серьезные основания полагать, что указанные в материалах действия «Памяти» и бюро судебно-медицинской экспертизы содержат не просто признаки административного правонарушения, а признаки уголовного преступления», - подчеркнул руководитель УФАС Роман Лучников.



