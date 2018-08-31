Доска позора: В Волгограде управляющая компания и чиновники проигнорировали приглашение жильцов пожить в доме с фекалиями
Общество 31.08.2018 12:38
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31.08.2018 12:38
Ничего не изменилось в жизни собственников многоквартирного дома по улице Федотова, 4 в Кировском районе Волгограда, подвал которого затоплен фекалиями. Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало об ситуации в середине августа. Но руководство УК ООО «Аварийно-ремонтная служба» до сих пор не отреагировало на просьбы жильцов и собственника помещения, и никто из работников управляющей компании, чиновников не пожелал воспользоваться приглашением пожить в их доме.
Судя по всему, как говорят жильцы, никто не собирается приводить в порядок канализационную систему, «благодаря» которой трубы постоянно рвутся, а люди задыхаются от зловония, страдают от плесени и насекомых, которые здесь просто кишат. Обращения в администрацию Кировского района, по словам волгоградцев, также ни к чему не привели. Их письмо чиновники перенаправили в инспекцию госжилнадзора по Волгоградской области со словами: «Ждите результата от них».
«Однако та же управляющая компания ни дня не ждет, когда кто-то из жильцов вдруг не оплатит в срок коммунальные услуги, - рассказывают люди. – А мы должны терпеть этот беспредел и неизвестно сколько ждать, когда этот кошмар закончится».
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
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