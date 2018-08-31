Общество

Доска позора: В Волгограде управляющая компания и чиновники проигнорировали приглашение жильцов пожить в доме с фекалиями

Общество 31.08.2018 12:38
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31.08.2018 12:38

Ничего не изменилось в жизни собственников многоквартирного дома по улице Федотова, 4  в Кировском районе Волгограда, подвал которого затоплен фекалиями. Напомним, ИА  «Высота 102»  уже сообщало об ситуации в середине августа.  Но руководство УК ООО «Аварийно-ремонтная служба»  до сих пор не отреагировало на просьбы жильцов и собственника помещения, и никто из работников управляющей компании, чиновников  не пожелал воспользоваться приглашением пожить в их доме.  

Судя по всему, как говорят жильцы, никто не собирается приводить в порядок канализационную систему, «благодаря»  которой трубы постоянно рвутся,  а люди задыхаются от зловония, страдают от плесени и насекомых, которые здесь просто кишат.  Обращения в администрацию Кировского района, по словам волгоградцев,  также ни к чему не привели. Их письмо чиновники перенаправили в инспекцию госжилнадзора по Волгоградской области со словами: «Ждите результата от них».  
«Однако та же управляющая компания ни дня не ждет, когда кто-то из жильцов вдруг не оплатит в срок коммунальные услуги, - рассказывают люди. – А мы должны терпеть этот беспредел и неизвестно сколько ждать, когда этот кошмар закончится». 


Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.

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