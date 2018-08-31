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Ночью в Волгограде столкнулись легковушка и тепловоз

Происшествия 31.08.2018 11:45
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31.08.2018 11:45

Дорожное происшествие с участием автомобиля и тепловоза случилось ночью в микрорайоне Спартановка. Как  сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 23:20 на перегоне Мечетка-Спартановка 57-летний водитель “Hyundai ix35” выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. К счастью, при столкновении никто не пострадал.
Как отмечают стражи порядка, анализируя аварии на железнодорожных переездах, происшествия чаще  всего случаются по вине водителей легковых машин. Автолюбители проезжают на красный свет железнодорожных светофоров, проламывают или объезжают шлагбаумы, выезжают на проезжую часть переездов в момент приближения поезда, игнорируют требования дорожных знаков.

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