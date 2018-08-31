В Волгограде «Концессии водоснабжения» оштрафованы за отключение холодной воды





Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, которым признано законным привлечение ООО «Концессии водоснабжения» к административной ответственности за нарушение правил предоставления коммунальных услуг населению. Как сообщили ИА «Высота 102» в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде, 11 октября прошлого года в многоквартирных домах №№42, 44 по ул. Рокоссовского, №20 по ул. Двинская, №15 по ул. Ткачева в Волгограде более 16 часов не было холодной воды. Что превысило установленную нормативную продолжительность отключения услуги.

Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области в отношении ООО «Концессии водоснабжения» было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по статье 7.23 КоАП РФ – «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» – с назначением 5 тыс. рублей штрафа.

Ресурсоснабжающая организация оспорила выводы административного органа в арбитражном суде Волгоградской области, а затем в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. Обе судебные инстанции признали постановление о привлечении организации к административной ответственности законным, обоснованным и оставили его без изменения.



