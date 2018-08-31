В Волгограде «Концессии водоснабжения» оштрафованы за отключение холодной воды

Общество 31.08.2018 10:14
1636 9
31.08.2018 10:14
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, которым признано законным привлечение ООО «Концессии водоснабжения» к административной ответственности за нарушение правил предоставления коммунальных услуг населению. Как сообщили ИА «Высота 102» в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде, 11 октября прошлого года в многоквартирных домах №№42, 44 по ул. Рокоссовского, №20 по ул. Двинская, №15 по ул. Ткачева в Волгограде более 16 часов не было холодной воды. Что превысило установленную нормативную продолжительность отключения услуги.
Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области в отношении ООО «Концессии водоснабжения» было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по статье 7.23 КоАП РФ – «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» – с назначением 5 тыс. рублей штрафа.
Ресурсоснабжающая организация оспорила выводы административного органа в арбитражном суде Волгоградской области, а затем в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. Обе судебные инстанции признали постановление о привлечении организации к административной ответственности законным, обоснованным и оставили его без изменения.
Реклама
Популярное по теме
20.08.2018 13:19
15160 13
13.08.2018 18:39
11672 2
16.08.2018 17:16
10421 28
Волгоградстат оценил расходы на подготовку к школе: до 17 тыс. рублей на ребенка31.08.2018 13:27
В Волгограде УК заплатит за затопленный подвал дома31.08.2018 13:16
Доска позора: В Волгограде управляющая компания и чиновники проигнорировали приглашение жильцов пожить в доме с фекалиями31.08.2018 12:38
Волгоград избавляется от пивных ларьков31.08.2018 12:30
В Волгограде похоронным бюро «Память» займутся правоохранители31.08.2018 11:50
«Пенсионные стройки»: в Волгоградской области на здания УПФР продолжают уходить миллионы31.08.2018 11:35
В Волжском митинг против пенсионной реформы прошел на фоне пожарища30.08.2018 18:13
Волгоградская область отметит прошедший ЧМ-2018 наградами за 4,5 млн рублей30.08.2018 17:43
Участники митинга в Волгограде требуют оставить пенсионную реформу в «покое»30.08.2018 17:19
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона30.08.2018 16:12
В составе комитета по культуре Волгоградской облдумы грядут изменения30.08.2018 14:38
Волгоградцам назвали срок устранения сбоя в системе Росреестра30.08.2018 11:40
В администрации Волгоградской области озвучили условия роспуска облдумы30.08.2018 11:25
В Волгограде «Концессии водоснабжения» оштрафованы за нежелание проводить воду к домам30.08.2018 09:58
В канун 1 сентября волгоградским алиментщикам спели про папу29.08.2018 17:40
Реклама