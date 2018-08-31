Под Волгоградом заключенный сбежал с сельхозработ домой

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Происшествия 31.08.2018 10:15
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31.08.2018 10:15
В Волгоградской области полицейские задержали заключенного, сбежавшего с сельхозработ в Среднеахтубинском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, осужденный уроженец Котово трудился на овощном поле у поселка Куйбышев, в среду вечером он совершил побег. Сообщение об этом поступило в полицию из ФКУ ИК № 27 УФСИН России в четверг. По региону были разосланы ориентировки. Беглеца обнаружили в Котово, сейчас его уже передали руководству исправительного учреждения.
Известно, что он был приговорен к 3 годам 1 месяцу лишения свободы. Его срок заключения истекал в начале марта 2021 года.
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