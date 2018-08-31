В Волгоградской области пьяный водитель наехал на полицейского и протаранил его автомобиль

Происшествия 31.08.2018 06:24
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31.08.2018 06:24
Пьяный житель Котельниковского района задержан за нападение на полицейского, который пытался остановить машину нарушителя. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Котельниковского МСО СУ СК России Хонгор Муджиков, сообщение о нападении на полицейского поступило в оперативные службы поздно вечером 29 августа. Установлено, что в одном из населённых пунктов района участковый уполномоченный полиции, находясь на дежурстве, обратил внимание на резкий звук автомобильного торможения, чередующий со звуком резкого старта на повышенных оборотах, которые издавал автомобиль отечественной марки. Полицейский решил остановить водителя, чтобы проверить его на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Однако водитель проигнорировал законные требования полицейского, стал от него скрываться. После непродолжительной погони беглец остановился возле заброшенного здания. К нему подбежал полицейский. Понимая, что перед ним находится представитель власти, совершил наезд на стража порядка, протаранил его служебный автомобиль. В результате ноги полицейского оказались зажаты между двух машин. А преступник, воспользовавшись этим, скрылся. Но позже его задержали. Мужчина признался в содеянном, заявив, что сделал все неумышленно, так как плохо видит и был пьян. Возбуждено уголовное дело. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сотруднику полиции в результате инцидента были причинены телесные повреждения в виде перелома ноги и гемартроза коленного сустава.
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