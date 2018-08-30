Телекурьер

Новый пельменный цех заработал в Светлоярском районе

Телекурьер 30.08.2018 20:30
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30.08.2018 20:30


Смотрите сегодня на МТВ в 20-30 в программе «Время новостей»:
• Инновационные нити вместо импортной паутины: за что волгоградское предприятие получило федеральный грант?
• Современные качели и настоящий детский городок: как благоустроили дворы Советского района?
• Крупная летняя ягода в шаге от дома: где в Волгограде можно купить самые вкусные арбузы?
• В Светлоярском районе открыли цех по изготовлению пельменей: что аппетитного предложат волгоградцам?
• Праздник волейболистов, гимнастов и футболистов: как в Волгограде прошел фестиваль спорта?
Также корреспонденты МТВ узнали, как Урюпинск готовится отметить 400-летие и о погоде на ближайшие сутки. А волгоградцы поделятся со зрителями МТВ своими новостями.

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