









Смотрите сегодня в программе: пенсионные предложения президента России не оставили волгоградцев равнодушными. Ужасы подземного перехода у «больницы Ильича» замаскировали розовой краской. Любитель наркотиков из Москвы пытался спрятать незаконный товар … в кармане. Памятник вождю мирового пролетариата на площади Титова заканчивает процедуру омоложения.

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