Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Ужасы подземного перехода в Волгограде «замаскировали» розовым

Аналитика 30.08.2018 20:00
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30.08.2018 20:00




Смотрите сегодня в программе: пенсионные предложения президента России не оставили волгоградцев равнодушными. Ужасы подземного перехода у «больницы Ильича» замаскировали розовой краской. Любитель наркотиков из Москвы пытался спрятать незаконный товар … в кармане. Памятник вождю мирового пролетариата на площади Титова заканчивает процедуру омоложения.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.

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