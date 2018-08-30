







Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня выразил соболезнования в связи со смертью талантливого певца и видного общественного деятеля Иосифа Кобзона. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает администрация региона.

"Андрей Бочаров отметил, что Иосиф Кобзон был человеком и гражданином государственного масштаба, который всегда находился на передовых рубежах не только творчества, но и общественно-политической жизни. Его всенародная популярность и высочайший авторитет стали результатом сочетания подлинного таланта, необыкновенной работоспособности и мужества", - говорится в сообщении.

Иосиф Кобзон скончался сегодня на 81-м году жизни. По сообщениям федеральных СМИ, Кобзона госпитализировали 20 июля в тяжелом состоянии. Известно, что в 2005 году у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

Иосифа Кобзона похоронят второго сентября на Востряковском кладбище в Москве.

Фото с сайта Госдумы РФ