Общество 30.08.2018 17:19
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30.08.2018 17:19
Сегодня у здания Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе проходит очередной митинг против повышения пенсионного возраста, который проводит Сталинградский обком КПРФ. Как сообщает ИА «Высота 102», он был заявлен на 1000 человек, однако пришло порядка 300 участников. Акция началась с 15-минутным опозданием.
Присутствующие говорят об отношении к мерам по смягчению пенсионной реформы, которые, по их мнению, не повлияют положительно на жизнь людей. По словам выступающих, увеличение пенсионного возраста женщинам до 60 лет, а мужчинам – до 65 с тем, чтобы повысить выплаты сегодняшним пенсионерам – не выход из положения. Участники митинга считают, что надо оставить пенсионный возраст на прежнем уровне, так как многие просто не доживут до этих лет. Также они выступают за мораторий на повышение пенсионного возраста.
Напомним, акция протеста коммунистов проходит сегодня вечером и в Волжском.
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