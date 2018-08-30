



Депутат Волгоградской облдумы Михаил Струк может стать членом комитета по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления думы, основанием для этого стало личное заявление депутата.

Михаил Струк в настоящее время является членом комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользования облдумы. Комитет по культуре регпарламента возглавляет в настоящее время депутат Александр Осипов. На днях комиссия по вопросам регламента и депутатской этики обсудила поведение нардепа на последнем заседании облдумы, на котором он позволил непарламентские выражения в адрес своего коллеги Михаила Таранцова. Члены комиссии единогласно приняли решение о применении к нардепу всех из существующих мер дисциплинарного воздействия: предупреждение о недопустимости подобного поведения, лишение права выступления на одном заседании и обязании публичного извинения. Решение комиссии оформлено в виде рекомендации председателю регпарламента Николаю Семисотову.

На фото: Михаил Струк - крайний справа.