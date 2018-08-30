Финансовых мошенников в Волгоградском регионе Банк России будет выявлять совместно с силовиками и ФНС
Финграмотность 30.08.2018 14:23
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30.08.2018 14:23
По итогам 1 полугодия 2018 года в Волгоградской области выявлено 14 организаций с признаками нелегальной деятельности. Из них 6 компаний, имеющих недействующих юридических лиц, еще 4 организации незаконно используют в своем названии словосочетание «микрофинансовая организация» (без включения в соответствующий реестр). Как сообщили ИА «Высота 102» в отделении Волгоград Южного ГУ Банка России, эти данные были озвучены на тематическом семинаре, который прошел по инициативе Южного ГУ Банка России. Участники мероприятия также обсудили взаимодействие Банка России, правоохранительных и надзорных органов по выявлению нелегальных финансовых компаний в Волгоградской области и Калмыкии.
«Сейчас в процесс выявления нелегальных и недобросовестных участников финансового рынка активно включились саморегулируемые организации (СРО), общественность, - отметила в ходе семинара начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Южного ГУ Банка России Виктория Олейник. - Налаженная совместная работа поможет очистить рынок региона от недобросовестных участников и купировать распространение мошеннических схем на ранних стадиях».
Недобросовестные участники финансового рынка могут использовать различные мошеннические схемы. Это и предоставление потребительских займов без соответствующих лицензий и при отсутствии компании в государственных реестрах (так называемые «черные кредиторы», псевдо-ломбарды), и организация «финансовых пирамид». Населению также предлагают финансовые услуги нелегальные форекс-дилеры, граждане, обещающие доход от доверительного управления деньгами, псевдо жилищно-потребительские кооперативы. Людей активно призывают вкладывать средства в информационные технологии (криптовалюты) и обещают при этом высокий доход.
В Центробанке напоминают, что противодействие безлицензионной деятельности на финансовом рынке – один из приоритетов Банка России. Деятельность таких организаций нарушает права потребителей.
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