Расследования 30.08.2018 13:59
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30.08.2018 13:59
Иловлинским районным судом Волгоградской области рассмотрено дело 29-летнего жителя Пермского края, который напал на проводника поезда. Как сообщили ИА «Высота» в Южной транспортной прокуратуре, в июне 2018 года во время движения поезда №15 сообщением Москва-Волгоград в Иловлинском районе Волгоградской области фигурант уголовного дела беспричинно нанес удары в область лица и шеи имеющимися у него маникюрными ножницами проводнику вагона. Один из пассажиров попытался остановить хулигана, однако получил удар теми же ножницами. По результатам проведенной в ходе следствия судебно-психиатрической экспертизы установлено, что нападавший в момент совершения преступления имел признаки психического расстройства в форме параноидной шизофрении. Суд с учетом позиции государственного обвинителя Волгоградской транспортной прокуратуры назначил мужчине принудительные меры медицинского характера. Судебное решение не вступило в законную силу.
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