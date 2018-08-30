В Волжском митинг против пенсионной реформы прошел на фоне пожарища









Сегодня в Волжском состоялся очередной митинг против повышения пенсионного возраста. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на площадку к плавательному бассейну Центрального стадиона пришли около 150 человек. Митинг организовал Волжский горком КПРФ. Коммунисты просили предоставить для проведения акции площадь Ленина, где 27 июля уже состоялся такой же митинг.

















Однако администрация Волжского согласовала другое место и отправила митингующих к Центральному стадиону, где, к слову, недавно сгорело административное здание. Со смотровой площадки, где проходил митинг, открывался весьма удручающий вид.







