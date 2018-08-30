Всемирно известной стоянкой первобытного человека в Волгограде заинтересовались ученые Санкт-Петербурга
Культура 30.08.2018 12:33
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30.08.2018 12:33
На Спартановке в Волгограде начались археологические работы по изучению всемирно известной стоянки первобытного человека - Сухая Мечетка. Работы проводят сотрудники института истории материальной культуры Российской академии наук из Санкт-Петербурга, также в экспедиции принимают участие сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта» и студенты.
Как сообщили ИА «Высота 102» в музее-заповеднике, стоянка Сухая Мечетка была открыта в 1952 году во время работ по строительству Волжской ГЭС и является уникальным памятником каменного века. Стоянка частично изучена экспедицией под руководством Сергея Николаевича Замятнина в 1952 и 1954 годах. Исследования охватили площадь в 650 кв. м. Были обнаружены пять следов древнейших очагов, огонь в которых поддерживался постоянно, различные зоны концентраций каменных орудий, участки их изготовления, а также концентрации костей различных животных, в основном – бизона. Культурный слой стоянки залегает на глубине в 23 метра от современной дневной поверхности – это одна из наиболее глубоко залегающих стоянок палеолита в мире.
По словам начальника экспедиции, научного сотрудника ИИМК РАН Александра Константиновича Очередного, основной целью сезона 2018 года является отбор образцов для датировки памятника. Кроме этого, в конце сентября в Волгограде пройдет международный фестиваль «LoessFest», во время которого специалисты планируют посетить Сухую Мечетку и ознакомиться с отложениями перекрывающими, вмещающими и подстилающими культурный слой стоянки. Для этого экспедиция должна подготовить зачистки наиболее показательных участков стоянки. Завершение первого этапа работ запланировано на 30 сентября.
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