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В Волгограде полицейские выяснили всю подноготную двух грабителей ювелирных салонов из Москвы и Казани
Расследования 30.08.2018 12:32
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30.08.2018 12:32
Следователи регионального ГУ МВД завершили расследование уголовных дел двоих членов банды налетчиков на ювелирные салоны. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, по имеющимся сведениям, 26-летний житель Московской области и 28-летний уроженец Казани входили в преступную группу из восьми человек, которые совершили более 30 разбойных нападений. С 2011 по 2017 год они орудовали на территории Волгоградской, Ростовской и Саратовской областей. Ущерб, нанесенный группировкой, оценивается в 80 миллионов рублей. Известно, что базировались преступники в Камышине.
Последнее нападение произошло 18 июня прошлого года. Тогда трое вооруженных бандитов в камуфляже и масках ворвались в ювелирный павильон в Камышине. Похитили ювелирных изделий более чем на 5 миллионов рублей и попытались скрыться на машине. Однако на 13 километре трассы “Камышин – Волгоград” их заметил наряд ДПС, который уже получил ориентировку на преступников. Во время погони, для остановки бандитского транспорта, полицейские применили табельное оружие. Злоумышленники открыли ответный огонь и ранили водителя патрульной машины - старшего лейтенанта полиции Алексея Серова. Тогда им удалось уйти от преследования. Правда, долго на воле погулять у бандитов не вышло - через четыре дня в Азове прошла спецоперация по задержанию одного из подозреваемых. Сотрудники МВД России вместе с коллегами из ГУ МВД России по Волгоградской, Ростовской, Саратовской областям, Республике Татарстан и СУ СК России по Волгоградской области установили остальных фигурантов.
Во время задержания в Саратовской области предполагаемый организатор банды покончил жизнь самоубийством.
СУ СК по Волгоградской области уже направило в суд дело еще одного члена банды.
Дела остальных злоумышленников находится на стадии окончания расследования.
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