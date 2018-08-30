ВТБ в Волгограде увеличил выдачу кредитов наличными на 40%





Розничный бизнес ВТБ в Волгограде по итогам первого полугодия 2018 года нарастил выдачу кредитов на 40%, на общую сумму более 6 млрд рублей. Объем портфеля увеличился на 9% и достиг 23 млрд рублей. Почти половину кредитов составили ипотечные займы.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, наиболее популярным розничным продуктом у жителей региона остаются кредиты наличными. В первом полугодии ВТБ выдал почти 7 тысяч займов на общую сумму 3,4 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза больше аналогичного периода 2017 года.

На втором месте по объему продаж – ипотека. С января по июнь ВТБ выдал 1,3 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 2,2 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Основной объем сделок пришелся на готовое жилье. Каждый шестой заемщик рефинансировал действующий ипотечный кредит. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 2,6 раза.

Третье место по количеству и объему выдач заняли автокредиты. Клиенты оформили свыше 1,1 тыс. кредитов на общую сумму 525 млн рублей для покупки автомобиля. Данный показатель превышает результат января-июня прошлого года в 1,4 раза. При этом на программы господдержки пришлось более трети всех выданных займов. Самыми популярными марками среди клиентов остаются Lada, Kia и Renault.

По словам управляющего розничным бизнесом ВТБ в Волгоградской области Светланы Федоровой, жители региона продолжают проявлять повышенный интерес к сберегательным и инвестиционным продуктам банка. В результате ресурсный портфель банка, включая депозиты и остатки на счетах, с начала года увеличился на 25 % - до 22,7 млрд рублей.



