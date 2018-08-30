ВТБ в Волгограде увеличил выдачу кредитов наличными на 40%

Экономика 30.08.2018 12:30
171 0
30.08.2018 12:30
Розничный бизнес ВТБ в Волгограде по итогам первого полугодия 2018 года нарастил выдачу кредитов на 40%, на общую сумму более 6 млрд рублей. Объем портфеля увеличился на 9% и достиг 23 млрд рублей. Почти половину кредитов составили ипотечные займы.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, наиболее популярным розничным продуктом у жителей региона остаются кредиты наличными. В первом полугодии ВТБ выдал почти 7 тысяч займов на общую сумму 3,4 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза больше аналогичного периода 2017 года.
На втором месте по объему продаж – ипотека. С января по июнь ВТБ выдал 1,3 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 2,2 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Основной объем сделок пришелся на готовое жилье. Каждый шестой заемщик рефинансировал действующий ипотечный кредит. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 2,6 раза.
Третье место по количеству и объему выдач заняли автокредиты. Клиенты оформили свыше 1,1 тыс. кредитов на общую сумму 525 млн рублей для покупки автомобиля. Данный показатель превышает результат января-июня прошлого года в 1,4 раза. При этом на программы господдержки пришлось более трети всех выданных займов. Самыми популярными марками среди клиентов остаются Lada, Kia и Renault.
По словам управляющего розничным бизнесом ВТБ в Волгоградской области Светланы Федоровой, жители региона продолжают проявлять повышенный интерес к сберегательным и инвестиционным продуктам банка. В результате ресурсный портфель банка, включая депозиты и остатки на счетах, с начала года увеличился на 25 % - до 22,7 млрд рублей.
Реклама
Популярное по теме
09.08.2018 10:47
2329 24
На волжском «Водоканале» проходит очередной этап модернизации оборудования и реконструкции сетей30.08.2018 07:08
Продажи Honda в России в июле выросли в 3 раза: основные причины популярности японского кроссовера29.08.2018 12:44
Банковский бизнес группы «Открытие» в Волгоградской области возглавил Сергей Крупчатников28.08.2018 12:30
На подъеме: В Волгоградской области установили 153 новых лифта по программе капремонта27.08.2018 12:51
ВТБ предлагает оплатить питание школьников онлайн27.08.2018 12:36
Volkswagen Touareg: тест-драйв новинки27.08.2018 10:47
В Волгоградской области ищут предпринимателей для поездки в Индию26.08.2018 10:18
Поставлена точка в судебном споре о законности расторжения контракта по шоссе Авиаторов в Волгограде24.08.2018 16:27
ВТБ Лизинг передал клиентам более 25 тысяч автомобилей в рамках программы Минпромторга23.08.2018 12:41
«ВОЛМА» заинтересовала иранский строительный рынок23.08.2018 09:30
В Садах Придонья в разгаре яблочный сезон21.08.2018 10:39
В Волгоградской области прошел ежегодный конкурс АО «РИТЭК» «Лучший по профессии»21.08.2018 08:57
Два моногорода Волгоградской области получат субсидии для малого бизнеса18.08.2018 17:29
«Военная ипотека» от Промсвязьбанка доступна и в Волгограде18.08.2018 09:28
ВТБ удвоил рефинансирование кредитов17.08.2018 14:44
Реклама