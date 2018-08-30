В Волжском задержали распространителей «черной агитки»

Выборы 30.08.2018 11:47
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30.08.2018 11:47
Накануне поздно вечером в Волжском во дворе дома №24 по ул. Александрова были задержаны двое неизвестных: молодой парень и девушка, которые раскладывали по почтовым ящикам газету с символикой КПРФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском горкоме КПРФ, в газете, не имеющей выходных данных, содержатся незаконные агитационные материалы, порочащие честь и достоинство кандидатов в депутаты Волжской гордумы, выдвинутых коммунистами. «Схватили» разносчиков газет двое кандидатов-коммунистов, которые организовали круглосуточное дежурство на своих округах. Соответствующее заявление направлено в УМВД по г.Волжскому.
Напомним, ТИК Волжского уже рассматривала агитационные материалы на предмет законности по жалобам различных партий. Так, члены территориальной избирательной комиссии изучили содержание газет «Правда» и «Сожрала Россию», однако не увидели в опубликованных материалах фактов незаконной агитации.
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