В Волжском задержали распространителей «черной агитки»





Накануне поздно вечером в Волжском во дворе дома №24 по ул. Александрова были задержаны двое неизвестных: молодой парень и девушка, которые раскладывали по почтовым ящикам газету с символикой КПРФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском горкоме КПРФ, в газете, не имеющей выходных данных, содержатся незаконные агитационные материалы, порочащие честь и достоинство кандидатов в депутаты Волжской гордумы, выдвинутых коммунистами. «Схватили» разносчиков газет двое кандидатов-коммунистов, которые организовали круглосуточное дежурство на своих округах. Соответствующее заявление направлено в УМВД по г.Волжскому.

Напомним, ТИК Волжского уже рассматривала агитационные материалы на предмет законности по жалобам различных партий. Так, члены территориальной избирательной комиссии изучили содержание газет «Правда» и «Сожрала Россию», однако не увидели в опубликованных материалах фактов незаконной агитации.



