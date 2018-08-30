Выборы

В Волжском задержали распространителей «черной агитки»

Выборы 30.08.2018 11:47
1950 6
30.08.2018 11:47


Накануне поздно вечером в Волжском во дворе дома №24 по ул. Александрова были задержаны двое неизвестных: молодой парень и девушка, которые раскладывали по почтовым ящикам газету с символикой КПРФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском горкоме КПРФ, в газете, не имеющей выходных данных,  содержатся незаконные агитационные материалы, порочащие честь и достоинство кандидатов в депутаты Волжской гордумы, выдвинутых коммунистами. «Схватили» разносчиков газет двое кандидатов-коммунистов, которые организовали круглосуточное дежурство на своих округах. Соответствующее заявление направлено в УМВД по г.Волжскому. 
Напомним, ТИК Волжского уже рассматривала агитационные материалы на предмет законности по жалобам различных партий. Так, члены территориальной избирательной комиссии изучили содержание газет «Правда» и «Сожрала Россию», однако не увидели в опубликованных материалах фактов незаконной агитации. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
На выборах в Волгоградскую гордуму кандидаты от малых партий показали, чем богаты
09.08.2018 07:17
10895 29
В Волгограде сподвижнику Навального отрезали путь к выборам депутатов
09.08.2018 16:34
8519 23
В Волгограде кандидаты-«близнецы» перед выборами ударились в судебные тяжбы
06.08.2018 14:02
5856 4
Выборы
28.08.2018 10:48
Выборы 28.08.2018 10:48
2989 12 Обсудить

0
Далее
Выборы
20.08.2018 14:57
Выборы 20.08.2018 14:57
6288 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
20.08.2018 12:03
Выборы 20.08.2018 12:03
6366 14 Обсудить

0
Далее
Выборы
17.08.2018 08:59
Выборы 17.08.2018 08:59
3160 8 Обсудить

0
Далее
Выборы
14.08.2018 13:50
Выборы 14.08.2018 13:50
10226 19 Обсудить

0
Далее
Выборы
13.08.2018 14:10
Выборы 13.08.2018 14:10
7550 30 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.08.2018 16:34
Выборы 09.08.2018 16:34
8732 23 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.08.2018 07:17
Выборы 09.08.2018 07:17
11790 29 Обсудить

0
Далее
Выборы
08.08.2018 17:55
Выборы 08.08.2018 17:55
4788 13 Обсудить

0
Далее
Выборы
08.08.2018 11:04
Выборы 08.08.2018 11:04
8662 46 Обсудить

0
Далее
Выборы
06.08.2018 14:02
Выборы 06.08.2018 14:02
8269 4 Обсудить

0
Далее
Выборы
03.08.2018 11:03
Выборы 03.08.2018 11:03
8458 12 Обсудить

0
Далее
Выборы
27.07.2018 13:25
Выборы 27.07.2018 13:25
11383 16 Обсудить

0
Далее
Выборы
26.07.2018 14:34
Выборы 26.07.2018 14:34
2214 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
22.07.2018 04:30
Выборы 22.07.2018 04:30
14966 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:38
В составе комитета по культуре Волгоградской облдумы грядут изменения
14:23
Финансовых мошенников в Волгоградском регионе Банк России будет выявлять совместно с силовиками и ФНССмотреть фотографии
13:59
В Волгограде жителя Пермского края отправили лечиться после нападения на проводника поездаСмотреть фотографии
13:07
Об игроках ритуального рынка в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:33
Всемирно известной стоянкой первобытного человека в Волгограде заинтересовались ученые Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде полицейские выяснили всю подноготную двух грабителей ювелирных салонов из Москвы и Казани
11:47
В Волжском задержали распространителей «черной агитки»Смотреть фотографии
11:40
Волгоградцам назвали срок устранения сбоя в системе РосеестраСмотреть фотографии
11:26
Волгоградцу грозит семь лет колонии за контрабанду стероидовСмотреть фотографии
11:25
В администрации Волгоградской области озвучили условия роспуска облдумы Смотреть фотографии
11:08
В Волгоградском уронефрологическом центре подняли с постели пациентку с раком почкиСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде пьяный бизнесмен скрылся на “Lexus” после четверного ДТПСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде «Концессии водоснабжения» оштрафованы за нежелание проводить воду к домам Смотреть фотографии
09:13
В Волгограде экс-начальника уголовного розыска райотдела и его подчиненного задержали за взяткуСмотреть фотографии
09:06
Мошенника из Волгограда задержали в Ленинградской областиСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде хирурги-онкологи проводят высокотехнологичные операции уровня столичных и зарубежных клиникСмотреть фотографии
07:08
На волжском «Водоканале» проходит очередной этап модернизации оборудования и реконструкции сетейСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: Волгоградцы дали оценку пенсионным предложениям президента Cмотреть видео
18:18
Два человека сгорели в автомобиле в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:00
Жителю Волгоградской области могут дать пожизненно за нападение на полицейских с ножомСмотреть фотографии
17:53
Жители Дубовского района Волгоградской области обсудили видеообращение президента по пенсионной реформеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
В канун 1 сентября волгоградским алиментщикам спели про папуСмотреть фотографии
16:31
«Я вам камеру разобью!»: в суде Волгограда арест подозреваемого в убийстве «напарника» Кадина предварил скандал (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:19
Жители Волгограда страдают из-за мусорных «игр»Смотреть фотографии
14:00
Не уходят с дороги: в Волгограде решается судьба старых маршрутокСмотреть фотографии
12:44
Продажи Honda в России в июле выросли в 3 раза: основные причины популярности японского кроссовераСмотреть фотографии
11:12
Волгоградскими «обезглавленными» подвалами займутся чиновники Вологодской областиСмотреть фотографии
10:51
Увеличен прожиточный минимум для жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области водитель без прав “опрокинул” в кювет два автомобиля
10:25
Опасный обгон: три человека попали в больницу после аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
 