Происшествия

Волгоградцу грозит семь лет колонии за контрабанду стероидов

Происшествия 30.08.2018 11:26
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30.08.2018 11:26


До семи лет тюрьмы грозит волгоградцу, получившему посылку со стероидами. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 41-летнего мужчину задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом регионального главка МВД вместе с коллегами из областного УФСБ. В почтовом отправлении из одной из стран СНГ находились 400 таблеток метандиенона, относящегося к сильнодействующим веществам. Сейчас подозреваемый в контрабанде находится под стражей.

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