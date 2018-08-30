В администрации Волгоградской области озвучили условия роспуска облдумы





В администрации Волгоградской области ответили на обращение жителей Калачевского района, которые потребовали роспуска регионального парламента в связи с тем, что депутаты областной думы поддержали проект изменений в пенсионном законодательстве перед рассмотрением его в первом чтении в Госдуме. Соответствующее обращение было принято по итогам митинга против повышения пенсионного возраста, который состоялся 28 июля. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ответ, подписанный зампредседателя комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Валерием Головиным, есть лишь два условия роспуска регпарламента.

Первое – если областная дума приняла акт, противоречащий конституции, что установлено судом, и в течение 6 месяцев его не отменила. Второй – если дума не собиралась на заседания в течение 3 месяцев. В таком случае губернатор может принять такое решение. Такие же условия роспуска действуют и в отношении Калачевской районной думы, от депутатов которой авторы обращения также потребовали сдать мандаты за нежелание рассматривать вопрос о пенсионной реформе.

Ранее, напомним, авторы обращений о самороспуске депутатов (более 300 человек – прим. ред. ИА «Высота 102», пожаловались в прокуратуру после того, как получили два идентичных ответа от депутатов Эдуарда Давыдовского и Николая Лукьяненко. Жители посчитали их формальными отписками, так как депутаты заверили, что целью пенсионной реформы не является ущемление в правах работающих граждан.

После этого депутаты облдумы стали более творчески подходить к подготовке ответов избирателям. Например, нардеп Иван Мордвинцев признался, что «депутаты облдумы считают предложенный правительством законопроект нуждающимся в доработке». При этом, напомним, депутаты облдумы одобрили его подавляющим большинством голосов.

Между тем, пока депутаты облдумы объяснялись перед избирателями, сказал свое веское слово президент Владимир Путин. Накануне он выступил с видеообращением, в котором предложил несколько вариантов смягчения пенсионной реформы.







