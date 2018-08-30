В Волгоградском уронефрологическом центре подняли с постели пациентку с раком почки

Специалисты Волгоградского уронефрологического центра выполнили уникальную эндоскопическую операцию 60-тидесятилетней пациентке с раком почки. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения региона, хирурги удалили опухолевый тромб размером, превышающим 15 см. Сложность заключалась в том, что это уже повторное вмешательство по поводу рецидива рака почки, возникшего через несколько лет после первого вмешательства. Тем не менее, операция прошла успешно, благодаря применению современных малоинвазивных технологий, некоторые из которых являются собственными разработками клиники. Пациентка встала с постели уже на следующие сутки после операции.

Подобные технически сложные эндоскопические операции в мировой практике выполняются лишь в отдельных экспертных центрах. Наибольший опыт, около сотни операций, накоплен в клинике медицинского факультета Калифорнийского университета. В России впервые подобная операция была выполнена в 2013 году в Волгоградском областном уронефрологическом центре.