Здравоохранение

В Волгоградском уронефрологическом центре подняли с постели пациентку с раком почки

Здравоохранение 30.08.2018 11:08
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30.08.2018 11:08


Специалисты Волгоградского уронефрологического центра выполнили уникальную  эндоскопическую операцию 60-тидесятилетней пациентке с раком почки. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения региона, хирурги удалили опухолевый тромб размером, превышающим 15 см.  Сложность заключалась в том, что это уже повторное вмешательство по поводу рецидива рака почки, возникшего через несколько лет после первого вмешательства.  Тем не менее, операция прошла успешно, благодаря применению современных малоинвазивных технологий, некоторые из которых являются собственными разработками клиники. Пациентка встала с постели уже на следующие сутки после операции. 
Подобные технически сложные эндоскопические операции  в мировой практике выполняются лишь в отдельных экспертных центрах. Наибольший опыт, около сотни операций, накоплен в клинике медицинского факультета Калифорнийского университета. В России впервые подобная операция была выполнена в 2013 году в Волгоградском областном уронефрологическом центре.
Рак почки – грозное заболевание, ежегодно возникающее примерно  у 180 000 человек. Наибольшую опасность представляют случаи, когда заболевание сопровождается образованием опухолевого тромба в нижней полой вене. В любой момент  тромб может  оторваться и вызвать закупорку легочной артерии, что может привести к мгновенной смерти. Хирургическое лечение остается единственным способом спасения жизни. Выполнение операций у таких пациентов сопряжено с большими техническими трудностями и сопровождается высоким риском развития смертельных осложнений.
 

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