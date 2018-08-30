В Волгограде пьяный бизнесмен скрылся на “Lexus” после четверного ДТП





Авария с участием пяти машин произошла в Центральном районе.Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, в среду около 18:00 на улице имени 7-ой Гвардейской дивизии "Lexus RX450H" врезался в ехавший впереди "Mitsubishi Lancer". От удара японскую легковушку отбросило на стоявший впереди "Nissan Murano", тот врезался в "KIA Rio" а "KIA" влетела в "ВАЗ 2115". К счастью, в аварии никто не пострадал, однако водитель американского кроссовера поспешил уехать с места происшествия. Вскоре 38-летнего бизнесмена задержали, который, как оказалось, был "слегка пьян". На водителя составлено два административных протокола за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием и вождение в нетрезвом виде.