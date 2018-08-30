Волгоградцам назвали срок устранения сбоя в системе Росеестра





Предполагаемая дата восстановления работоспособности системы Росреестра – 31 августа. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. Ранее ведомство информировало об аварии в арендуемом центре обработки данных (ЦОД) Ростелекома, послужившей причиной сбоя в системе Росреестра, обеспечивающей прием и обработку заявлений на оказание государственных услуг.

Несмотря на принимаемые меры, полного восстановления работоспособности системы до настоящего времени не произошло. Росреестром и Ростелекомом мобилизованы все технические и организационные ресурсы для устранения аварии. Работы ведутся в круглосуточном режиме. В Росреестре предупредили - в связи с накопившимися в период сбоя обращениями возможно увеличение сроков оказания госуслуг. Для устранения последствий аварии и обработки накопившихся заявлений сотрудники Росреестра работают посменно.

Волгоградская область вошла в число регионов России, ощутивших на себе последствия сбоя системы Росреестра. Жители области жалуются на затягивание сроков оформления сделок с недвижимостью. На недавнем митинге обманутые дольщики ЖК «Парк Европейский» заявили, что из-за проблем с оформлением земельных участков достройщик проблемного объекта не может приступить к работам, соответственно, сроки выполнения соглашения об окончании строительства уже нарушены.