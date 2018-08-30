Общество

Волгоградцам назвали срок устранения сбоя в системе Росеестра

Общество 30.08.2018 11:40
2356 4
30.08.2018 11:40


Предполагаемая дата восстановления работоспособности системы Росреестра – 31 августа. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральной  службе государственной регистрации, кадастра и картографии. Ранее ведомство информировало  об аварии в арендуемом центре обработки данных (ЦОД) Ростелекома, послужившей причиной сбоя в системе Росреестра, обеспечивающей прием и обработку заявлений на оказание государственных услуг.
Несмотря на принимаемые меры, полного восстановления работоспособности системы до настоящего времени не произошло. Росреестром и Ростелекомом мобилизованы все технические и организационные ресурсы для устранения аварии. Работы ведутся в круглосуточном режиме. В Росреестре предупредили - в связи с накопившимися в период сбоя обращениями возможно увеличение сроков оказания госуслуг. Для устранения последствий аварии и обработки накопившихся заявлений сотрудники Росреестра работают посменно.
Волгоградская область вошла в число регионов России, ощутивших на себе последствия сбоя системы Росреестра. Жители области жалуются на затягивание сроков оформления сделок с недвижимостью. На недавнем митинге обманутые дольщики ЖК «Парк Европейский» заявили, что из-за проблем с оформлением земельных участков достройщик проблемного объекта не может приступить к работам, соответственно, сроки выполнения соглашения об окончании строительства уже нарушены. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
Волгоград "атаковало" растение-паразит
20.08.2018 13:19
15160 13
Алексей Васин: «Пацанячье счастье на душе…»
13.08.2018 18:39
11672 2
В Волгограде участники митинга против пенсионной реформы требуют отменить зарплаты депутатам Госдумы
16.08.2018 17:16
10421 28
Общество
30.08.2018 11:25
Общество 30.08.2018 11:25
2073 7 Обсудить

0
Далее
Общество
30.08.2018 09:58
Общество 30.08.2018 09:58
1689 11 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 17:53
Общество 29.08.2018 17:53
12234 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 17:40
Общество 29.08.2018 17:40
925 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 15:44
Общество 29.08.2018 15:44
763 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 15:19
Общество 29.08.2018 15:19
1645 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 14:00
Общество 29.08.2018 14:00
4068 21 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 11:12
Общество 29.08.2018 11:12
5631 12 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 10:51
Общество 29.08.2018 10:51
3323 17 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 09:50
Общество 29.08.2018 09:50
2629 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2018 09:18
Общество 29.08.2018 09:18
5413 10 Обсудить

0
Далее
Общество
28.08.2018 20:25
Общество 28.08.2018 20:25
15446 4 Обсудить

0
Далее
Общество
28.08.2018 16:04
Общество 28.08.2018 16:04
2673 7 Обсудить

0
Далее
Общество
28.08.2018 15:35
Общество 28.08.2018 15:35
4043 11 Обсудить

0
Далее
Общество
28.08.2018 14:46
Общество 28.08.2018 14:46
1396 15 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:23
Финансовых мошенников в Волгоградском регионе Банк России будет выявлять совместно с силовиками и ФНССмотреть фотографии
13:59
В Волгограде жителя Пермского края отправили лечиться после нападения на проводника поездаСмотреть фотографии
13:07
Об игроках ритуального рынка в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:33
Всемирно известной стоянкой первобытного человека в Волгограде заинтересовались ученые Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде полицейские выяснили всю подноготную двух грабителей ювелирных салонов из Москвы и Казани
11:47
В Волжском задержали распространителей «черной агитки»Смотреть фотографии
11:40
Волгоградцам назвали срок устранения сбоя в системе РосеестраСмотреть фотографии
11:26
Волгоградцу грозит семь лет колонии за контрабанду стероидовСмотреть фотографии
11:25
В администрации Волгоградской области озвучили условия роспуска облдумы Смотреть фотографии
11:08
В Волгоградском уронефрологическом центре подняли с постели пациентку с раком почкиСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде пьяный бизнесмен скрылся на “Lexus” после четверного ДТПСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде «Концессии водоснабжения» оштрафованы за нежелание проводить воду к домам Смотреть фотографии
09:13
В Волгограде экс-начальника уголовного розыска райотдела и его подчиненного задержали за взяткуСмотреть фотографии
09:06
Мошенника из Волгограда задержали в Ленинградской областиСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде хирурги-онкологи проводят высокотехнологичные операции уровня столичных и зарубежных клиникСмотреть фотографии
07:08
На волжском «Водоканале» проходит очередной этап модернизации оборудования и реконструкции сетейСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: Волгоградцы дали оценку пенсионным предложениям президента Cмотреть видео
18:18
Два человека сгорели в автомобиле в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:00
Жителю Волгоградской области могут дать пожизненно за нападение на полицейских с ножомСмотреть фотографии
17:53
Жители Дубовского района Волгоградской области обсудили видеообращение президента по пенсионной реформеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
В канун 1 сентября волгоградским алиментщикам спели про папуСмотреть фотографии
16:31
«Я вам камеру разобью!»: в суде Волгограда арест подозреваемого в убийстве «напарника» Кадина предварил скандал (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:19
Жители Волгограда страдают из-за мусорных «игр»Смотреть фотографии
14:00
Не уходят с дороги: в Волгограде решается судьба старых маршрутокСмотреть фотографии
12:44
Продажи Honda в России в июле выросли в 3 раза: основные причины популярности японского кроссовераСмотреть фотографии
11:12
Волгоградскими «обезглавленными» подвалами займутся чиновники Вологодской областиСмотреть фотографии
10:51
Увеличен прожиточный минимум для жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области водитель без прав “опрокинул” в кювет два автомобиля
10:25
Опасный обгон: три человека попали в больницу после аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:10
Женщина сгорела в своей машине в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
 