В Волгограде «Концессии водоснабжения» оштрафованы за нежелание проводить воду к домам

Общество 30.08.2018 09:58
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30.08.2018 09:58
Волгоградским УФАС России ООО «Концессии водоснабжения» вновь оштрафовано на 300 тысяч рублей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, основанием возбуждения дела послужило заявление коллектива собственников индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Волгограда, которые обратились в ООО "Концессии водоснабжения" с заявлением о выдаче технических условий для прокладки трубопровода.
Общество настаивало, что выдать технические условия не представляется возможным ввиду того, что на территории СНТ уже проложены водоводы, а размеры территорий общего пользования ограничены. Однако ООО «Концессии водоснабжения» необоснованно отказало в выдаче технических условий коллективу собственников жилых домов, не представив достаточных доказательств невозможности осуществления указанных действий.
Как пояснил руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников, «в данном случае при наложении штрафа ниже низшего предела (600 тыс. руб.) было учтено, что буквально перед рассмотрением дела ООО «Концессии водоснабжения» спустя почти год все-таки выдало коллективу собственников долгожданные технические условия на подключение к системе холодного водоснабжения. Надеюсь, в дальнейшем «Концессии водоснабжения» будут своевременно исполнять свои обязанности и не допустят подобных нарушений».
Фото сайта ООО "Концессии водоснабжения".
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