Два человека сгорели в автомобиле в Волгоградской области

Происшествия 29.08.2018 18:18
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29.08.2018 18:18
Водитель и пассажир погибли в аварии, произошедшей сегодня в Кумылженском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла около трех часов утра на дороге между станицей Кумылженской и хутором Остроухов. По предварительным данным, 62-летний пенсионер ехал прямо, но потерял управление своей "Daewoo Nexia". Машина выехала в кювет перевернулась и загорелась. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, а также устанавливают личность второго погибшего.
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