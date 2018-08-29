Расследования

Жителю Волгоградской области могут дать пожизненно за нападение на полицейских с ножом

Расследования 29.08.2018 18:00
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29.08.2018 18:00



Житель Котельниковского района Волгоградской области Халид Сербиев обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, Сербиев в ближайшее время предстанет перед судом за совершение указанного преступления, которое он совершил из мести за законную деятельность по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы. 
По материалам дела, в ноябре 2017 года Сербиев, вооружившись кухонным ножом, по личным мотивам напал на сотрудника ГИБДД и участкового уполномоченного районного отделения МВД. Несмотря на полученные телесные повреждения, потерпевшим удалось задержать нападавшего.

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