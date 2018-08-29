Жителю Волгоградской области могут дать пожизненно за нападение на полицейских с ножом

Расследования 29.08.2018 18:00
790 3
29.08.2018 18:00
Житель Котельниковского района Волгоградской области Халид Сербиев обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, Сербиев в ближайшее время предстанет перед судом за совершение указанного преступления, которое он совершил из мести за законную деятельность по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.
По материалам дела, в ноябре 2017 года Сербиев, вооружившись кухонным ножом, по личным мотивам напал на сотрудника ГИБДД и участкового уполномоченного районного отделения МВД. Несмотря на полученные телесные повреждения, потерпевшим удалось задержать нападавшего.
Реклама
Популярное по теме
28.08.2018 10:59
10673 24
14.08.2018 20:53
6132 2
14.08.2018 18:37
5527 32
Подробности кровавой бойни у Царицынской оперы в Волгограде: в жертву стреляли и резали28.08.2018 10:59
Расследования 28.08.2018 10:59
19059 24 Обсудить
Задержан водитель из Тюмени после смертельного ДТП в Волгоградской области28.08.2018 10:10
Расследования 28.08.2018 10:10
2864 2 Обсудить
Задержанного с наркотиками сотрудника ФСБ из Крыма поместили в СИЗО Волгограда27.08.2018 14:13
Расследования 27.08.2018 14:13
5734 24 Обсудить
В Волгограде осужденному за смерть пациентки пластическому хирургу дали еще немного времени27.08.2018 10:45
Расследования 27.08.2018 10:45
7746 22 Обсудить
Жительница Волжского порезала палец и обвинила знакомого в убийстве25.08.2018 17:31
Расследования 25.08.2018 17:31
5107 0 Обсудить
Экс-декана юрфака Волгоградского института бизнеса оставили под арестом25.08.2018 13:30
Расследования 25.08.2018 13:30
4297 0 Обсудить
В Волгограде разберут причал, где швартовался затонувший на Волге катамаран24.08.2018 15:50
Расследования 24.08.2018 15:50
6732 16 Обсудить
В Волгограде осудили грабителя, срывавшего с женщин золотые цепочки24.08.2018 08:22
Расследования 24.08.2018 08:22
1703 2 Обсудить
Жителю Волгограда смягчили приговор за рукоприкладство в караоке-клубе23.08.2018 14:03
Расследования 23.08.2018 14:03
3431 3 Обсудить
В Волгоградской области начальнику районного отдела судебных приставов вынесли приговор за взятку23.08.2018 11:52
Расследования 23.08.2018 11:52
4713 6 Обсудить
В Волгограде суд приговорил экс-наркополицейских к серьезным тюремным срокам22.08.2018 19:56
Расследования 22.08.2018 19:56
6674 7 Обсудить
В Волгограде за мошенничество с землей под "Крестьянское подворье" возбуждено уголовное дело22.08.2018 15:44
Расследования 22.08.2018 15:44
7578 10 Обсудить
Жителя Волгоградской области приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство из-за корысти22.08.2018 14:32
Расследования 22.08.2018 14:32
1890 3 Обсудить
В Волгоградской области дальнобойщика из Дагестана осудили за присвоение груза с парфюмерией22.08.2018 12:01
Расследования 22.08.2018 12:01
2040 1 Обсудить
В Волгограде судят рэкетира с оптового рынка22.08.2018 11:02
Расследования 22.08.2018 11:02
4503 4 Обсудить
Реклама