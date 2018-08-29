





Смотрите сегодня в программе: жители Волгограда и Дубовского района обсудили пенсионные предложения президента. Адвокат подозреваемого в громком убийстве пригрозила журналистам. Волгоградские полицейские на игровой площадке познакомили школьников с ПДД.

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