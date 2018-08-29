Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Волгоградцы дали оценку пенсионным предложениям президента

Аналитика 29.08.2018 20:00
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29.08.2018 20:00



Смотрите сегодня в программе: жители Волгограда и Дубовского района обсудили пенсионные предложения президента. Адвокат подозреваемого в громком убийстве пригрозила журналистам. Волгоградские полицейские на игровой площадке познакомили школьников с ПДД. 
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.

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