



Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника одного из районных отделов уголовного розыска, а также его подчиненного. Как сообщили ИА “Высота 102”, в ГУ МВД России по Волгоградской области и региональном СУ СКР, по данным следствия, с октября по ноябрь прошлого года оперативники требовали взятку в 120 тысяч рублей у 24-летнего подозреваемого в совершении фиктивного ДТП. За эти деньги они обещали “закрыть глаза” на его признание и не направлять в следственный орган материала проверки. Подельники успели получить от него 30 тысяч рублей

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, полученные сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Волгоградской области и УФСБ России по области в ходе проведенных оперативных мероприятий.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемые задержаны.