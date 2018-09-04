Экономика

Волгоград получит дополнительные миллионы за наружную рекламу

Экономика 04.09.2018 09:33
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04.09.2018 09:33


Риски недополучения бюджетом Волгограда денежных средств за размещение наружной рекламы и рекламы на муниципальном транспорте, станциях скоростного трамвая   в Волгограде будут сведены к нулю. Департаментом по градостроительству и архитектуре администрации города Волгограда внесены изменения в правила торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию в Волгограде рекламных конструкций.
Как сообщили ИА «Высота 102» в КСП Волгограда, это  будет способствовать увеличению ценовых предложений участников торгов и, как следствие, увеличению доходной части бюджета Волгограда. Таким образом, дополнительно планируется получить порядка 3 млн руб., которые уже учтены в плановых показателях доходов бюджета Волгограда от размещения рекламных конструкций (117,6 млн рублей). 

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