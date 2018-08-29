Жители Дубовского района Волгоградской области обсудили видеообращение президента по пенсионной реформе
Общество 29.08.2018 17:53
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29.08.2018 17:53
"Красной нитью" через все выступление президента Владимира Путина сегодня звучал тезис о справедливом подходе к изменению пенсионного законодательства, что очень важно. В этом убеждена депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко. Как сообщает ИА "Высота 102", видеообращение главы государства, в ходе которого он озвучил свои варианты смягчения пенсионной реформы, Анна Кувычко сегодня смотрела вместе с педагогами Дубовского района, которые собрались на традиционную августовскую конференцию работников образования. Педагоги, среди которых большинство - женщины, внимательно ловили каждое слово президента России. А после выступления они поделились своими впечатлениями от услышанного. Свое мнение высказала и депутат Госдумы, отметив, что теперь ни у граждан, ни у депутатов не осталось сомнений в том, что изменение пенсионного законодательства будет по-настоящему справедливым для людей.
Подробности - в видеоматериале "Высоты 102".
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